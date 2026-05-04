Η ΑΕΚ χαλάρωσε λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη πρόκληση του Final Four του Basketball Champions League, με την ομάδα να δειπνεί στη Βουλιαγμένη σε εξαιρετικό κλίμα.

Η αποστολή της Ένωσης συγκεντρώθηκε την Κυριακή (3/5), με την παρουσία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Μάκη Αγγελόπουλου, αλλά και του προέδρου Βαγγέλη Αγγελόπουλου, στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης ενόψει των κρίσιμων αγώνων.

Το μυαλό όλων βρίσκεται πλέον στην Μπανταλόνα, όπου η ΑΕΚ θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό και πέμπτο διεθνές τρόπαιο της ιστορίας της, σε ένα Final Four που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.