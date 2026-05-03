Μια εντυπωσιακή εμφάνιση σημείωσε στον ημιμαραθώνιο 500 Festival Mini-Marathon της Ιντιανάπολις ο 11χρονος Μπεν Ντικ, ο οποίος κατέγραψε επίδοση που ενδέχεται να αποτελεί ανεπίσημο παγκόσμιο ρεκόρ για την ηλικιακή του κατηγορία.

Ο νεαρός δρομέας τερμάτισε τη διαδρομή σε 1 ώρα, 20 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα (1:20:14), αφήνοντας μάλιστα πίσω του τον πατέρα του, Μπραντ Ντικ, που ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 1:24:47. Στα πρώτα στάδια του αγώνα οι δύο τους κινούνταν μαζί με σταθερό ρυθμό, ωστόσο περίπου στο 11ο χιλιόμετρο ο Μπεν ανέβασε ρυθμό και σταδιακά ξέφυγε.

Ο 11χρονος πλησίασε το όριο της μίας ώρας και 20 λεπτών, χάνοντάς το για λίγα μόλις δευτερόλεπτα, ενώ η επίδοσή του φαίνεται να ξεπερνά την προηγούμενη καλύτερη επίδοση για την ηλικία του, που είχε σημειώσει ο Λεονέλ Μεντόζα στο Χιούστον με 1:23 τον περασμένο Ιανουάριο.

Την πρώτη θέση του αγώνα κατέκτησε ο Τζέιμς Κουάτλμπαουμ με χρόνο 1:02:27, ενώ ο Μπεν Ντικ τερμάτισε 185ος ανάμεσα σε 22.301 συμμετέχοντες.

So this happened right after the USATF 5k Championships in Indianapolis…. 😦🔥💀 pic.twitter.com/iyPbcnc1eg — FloTrack (@FloTrack) May 2, 2026

Δηλώσεις πατέρα και υιού

«Είναι απίστευτό! Τρέχαμε μαζί ρυθμό και ξαφνικά επιτάχυνε.Τρομερό να σε αφήνει πίσω ο 11χρονος γιος σου. Ήμουν βέβαιος ότι θα πετύχει χρόνο κάτω από 1:20. Είχε ήδη τρέξει σε προηγούμενο αγώνα με ρυθμό στο3:44 ανά χιλιόμετρο, οπότε ξέραμε ότι ήταν εφικτό το ρεκόρ», ανέφερε ο πατέρας του.

Από την πλευρά του, ο μικρός αθλητής δήλωσε: «Νιώθω υπέροχα που πέρασα τον μπαμπά μου, ήξερα ότι αυτή η μέρα θα ερχόταν και τώρα θα του το λέω όλη μέρα».