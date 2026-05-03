Ατυχήματα, εναλλαγές στην πρωτοπορία, «μάχες» σε όλες τις θέσεις είχε το Grand Prix του Μαϊάμι της Formula 1. Νικητής έπειτα από έναν συγκολνιστικό αγώνα βγήκε ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes, ο οποίος αν και έχασε την πρωτοπορία στην εκκίνηση βρήκε τον τρόπο να ανακτήσει εκ νέου την πρώτη θέση.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο Λάντο Νόρις της Mclaren, που πραγματοποίησε ένα πολύ δυνατό τριήμερο, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο teammate του Όσκαρ Πιάστρι, με το προσπέρασμα που έκανε στον Σαρλ Λεκλέρ ένα γύρο πριν πέσει η «καρό» σημαία.

Χάος έγινε στον τελευταίο γύρο με τον Μονεγάσκο να έχει πρόβλημα και να πέφτει στην 6η θέση.

KIMI ANTONELLI WINS IN MIAMI!! 👏🏆 Against the odds, what a magnificent drive from the @MercedesAMGF1 driver! 🙌#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/BgrAgPVHbB — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Στην τέταρτη θέση έμεινε ο Τζορτζ Ράσελ, που έχασε και άλλο έδαφος στη «μάχη» του πρωταθλήματος, ενώ πέμπτος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull.

Την έβδομη θέση κατέλαβε ο Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari, ενώ όγδοος ο Φράνκο Κολαπίντο με την Alpine. Ένατος βρέθηκε ο Κάρλος Σάινθ και τη βαθμολογική δεκάδα έκλεισε ο έτερος οδηγός της Williams, Άλεξ Άλμπον.

Τρομακτικό ατύχημα συνέβη μεταξύ του Λίαμ Λόσον και του Πιέρ Γκασλί, αλλά ευτυχώς και οι δύο οδηγοί βγήκαν από το μονοθέσιο χωρίς πρόβλημα.