Ο Σέρτζιο Σκαριόλο επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, παρά το 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, δείχνοντας πως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη.

Ο έμπειρος τεχνικός, μιλώντας μετά τη δεύτερη νίκη της «Βασίλισσας», στάθηκε στη σοβαρότητα που πρέπει να δείξει η ομάδα του στη συνέχεια της σειράς, τονίζοντας πως τα playoffs απαιτούν απόλυτη συγκέντρωση μέχρι το τέλος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Για τη σειρά μέχρι στιγμής: «Είμαστε σε καλή θέση, αλλά μας λείπει ακόμα μία νίκη. Σε μια σειρά πλέι οφ, το να κερδίζεις με μικρή ή μεγάλη διαφορά αλλάζει ελάχιστα. 3-0;

Έχουν δει πολλά τα μάτια μας στο μπάσκετ. Μας περιμένει πολύ δύσκολη δουλειά, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις πέντε συνεχόμενα παιχνίδια απέναντι σε μια ομάδα υψηλού επιπέδου».

Για την εμφάνιση του Ουσμάν Γκαρούμπα και την απόδοση των ψηλών του: «Κάναμε ένα βήμα για να καλύψουμε το κενό του Ταβάρες. Ο Γκαρούμπα ήταν πολύ καλός, ανταποκρίθηκε στην αυξημένη ευθύνη και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι, γιατί θα χρειαστούμε πολύ την προσφορά του για να κερδίσουμε τα παιχνίδια».

Για το Game 2 της σειράς: «Η δεύτερη πεντάδα μας έδωσε μεγάλη ώθηση για να αλλάξουμε την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Ανακατέψαμε λίγο περισσότερο τα σχήματα και βρήκαμε τη σωστή ισορροπία.

Μας ενδιαφέρει να υπάρχει σαφήνεια στους ρόλους, αλλά είμαστε ανοιχτοί και σε προσαρμογές για να μην υπερφορτώνουμε κάποιον, να διατηρούμε ισορροπία και να βρίσκουμε λειτουργικά σχήματα.

Είναι πολλοί οι παράγοντες για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή ισορροπία στα 40 λεπτά».