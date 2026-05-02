Μετά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που ξεχώρισε στο Game 1, τη σκυτάλη του MVP στα playoffs της EuroLeague πήρε ο Φακούντο Καμπάτσο, επιβεβαιώνοντας γιατί αποτελεί τον ηγέτη της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αργεντινός γκαρντ πραγματοποίησε μία ακόμη μαγική εμφάνιση απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, οδηγώντας τη «Βασίλισσα» στο 2-0 με 23 πόντους, 6 ασίστ και 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Ένα performance που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του και του χάρισε τον τίτλο του πολυτιμότερου για το Game 2.

Κι όμως, η μάχη για το MVP είχε… ανταγωνισμό. Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις του Παναθηναϊκού άγγιξε το βραβείο με 27 πόντους και 29 PIR, βάζοντας μάλιστα το νικητήριο buzzer beater απέναντι στη Βαλένθια.