Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, το Αγρίνιο αποχαιρέτησε τον Διονύση Τσάμη, με τις σημαίες του Παναιτωλικού και της ΑΕΚ να σκεπάζουν συμβολικά μια σπουδαία ποδοσφαιρική διαδρομή.

Συγγενείς, φίλοι, παλιοί συμπαίκτες και άνθρωποι του ποδοσφαίρου συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο για να πουν το τελευταίο «αντίο» σε έναν άνθρωπο που άφησε το αποτύπωμά του τόσο στον Παναιτωλικό όσο και στην ΑΕΚ.

Η παρουσία εκπροσώπων των δύο συλλόγων, αλλά και τα στεφάνια από την «Ένωση», τον Παναιτωλικό, παλαιμάχους και φορείς του ποδοσφαίρου, έδειξαν το σεβασμό προς έναν ποδοσφαιριστή που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και συνέπεια.

Ο Τσάμης αποτέλεσε εμβληματική μορφή της ΑΕΚ τη δεκαετία του ’70, συμβάλλοντας καθοριστικά στις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας, όπως η ιστορική πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA το 1977, αλλά και η κατάκτηση τίτλων την επόμενη διετία.

Ένα «αντίο» γεμάτο μνήμη, τιμή και σεβασμό σε έναν άνθρωπο που ένωσε δύο ομάδες και άφησε πίσω του μια σημαντική ποδοσφαιρική παρακαταθήκη.