Η κατάσταση στη μάχη της παραμονής στη Stoiximan Super League γίνεται όλο και πιο έντονη, μετά τα αποτελέσματα των τριών αναμετρήσεων του Σαββάτου (2/5) για την 6η αγωνιστική των playouts.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, η Κηφισιά πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού, κάνοντας μεγάλο βήμα σωτηρίας, την ώρα που οι Αγρινιώτες μπλέκουν σε δύσκολη θέση.

Στις Σέρρες, η ΑΕΛ Novibet έφτασε κοντά στο «διπλό», όμως ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε στις καθυστερήσεις με πέναλτι, κρατώντας το 1-1 και αφήνοντας τους Θεσσαλούς στην τελευταία θέση.

Η αγωνιστική ολοκληρώθηκε στην Τρίπολη, όπου ο Αστέρας AKTOR επικράτησε του Ατρόμητου με 4-2, υποχρεώνοντάς τον στην πρώτη του ήττα στα playouts και φτάνοντας τον Πανσερραϊκό στη βαθμολογία.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής των playouts

Σάββατο 2 Μαΐου

Παναιτωλικός – Κηφισιά 0-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1

Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος 4-2