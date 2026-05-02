Ο Αστέρας AKTOR εμφανίστηκε εξαιρετικά δυνατός και επικράτησε άνετα του Ατρόμητου με 4-2, παραμένοντας «ζωντανός» στη μάχη της παραμονής στη Stoiximan Super League.

Οι Αρκάδες κυριάρχησαν από το ξεκίνημα, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των αντιπάλων και «καθάρισαν» το παιχνίδι ήδη από το πρώτο ημίχρονο, βρίσκοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ και φτάνοντας σε μια εμφατική νίκη που τους φέρνει ισόβαθμους με τον Πανσερραϊκό. Πλέον, το επόμενο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ Novibet αποκτά καθοριστική σημασία.

Ο Ατρόμητος αντέδρασε αργά, βρίσκοντας δύο γκολ στα τελευταία λεπτά, όμως δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Αστέρας μπήκε πιο δυνατά και προηγήθηκε στο 10’ μετά από λάθος στην άμυνα, με τον Κετού να σκοράρει για το 1-0. Στο 22’ ο Παπαδόπουλος είπε «όχι» σε τετ-α-τετ του Τσιγγάρα, ενώ στο 29’ ο Μπαρτόλο ευστόχησε σε πέναλτι για το 2-0.

Λίγο αργότερα, ο Άλχο εκμεταλλεύτηκε σύγχυση στην περιοχή και έκανε το 3-0, με τον Αστέρα να «χτυπά» ξανά στην επανάληψη. Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Αλμύρας διαμόρφωσε το 4-0 με ωραίο τελείωμα.

Ο Ατρόμητος μείωσε στο 83’ με κεφαλιά του Τζοβάρα και στο 86’ πέτυχε δεύτερο γκολ με σουτ του Τσούμπερ, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2.

Γκολ: 10′ Κετού, 34′ Μπαρτόλο, 39′ Άλχο, 47′ Αλμύρας – 83′ Τζοβάρας, 86′ Τσούμπερ

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: 73′ Μίτροβιτς – 26′ Τσακμάκης, 40′ Γκουγκεσασβίλι, 76′ Μίχορλ

Κόκκινες:

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Σίλα, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (77′ Ιβάνοφ), Έντερ Γκονζάλες (57′ Μουνιόθ), Άλχο (69′ Δεληγιαννίδης), Αλμύρας, Μπαρτόλο (69′ Μίτροβιτς), Κέτου, Μακέντα (57′ Καλτσάς)

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Τσακμάκης (46′ Μήτογλου), Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί (61′ Μίχορλ), Πνευμονίδης (70′ Τσαντίλας), Τσιλούλης (61′ Ουκάκι), Τσούμπερ, Μπάκου (82′ Τζοβάρας)