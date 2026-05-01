Τα προβλήματα δεν έχουν τέλος για τον ΠΑΟΚ ενόψει του σημαντικού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα (3/5, 19:00), για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία απουσία, καθώς ο Δημήτρης Χατσίδης αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση της ομάδας. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και τη μαγνητική τομογραφία, διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο και ξεκίνησε άμεσα θεραπεία.

Η συμμετοχή του στο ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» αποκλείστηκε, προσθέτοντας έναν ακόμη πονοκέφαλο στο τεχνικό επιτελείο του Δικεφάλου.

Την ίδια ώρα, εκτός προγράμματος παραμένουν και οι Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργος Γιακουμάκης, Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν τη θεραπευτική αγωγή τους και δύσκολα θα προλάβουν την αναμέτρηση.