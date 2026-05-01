Παρά τα αρνητικά αποτελέσματα των τελευταίων αγωνιστικών, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας αποφάσισε να στηρίξει έμπρακτα τον προπονητή της, επεκτείνοντας το συμβόλαιο του Ρούι Μπόρζες μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Η ομάδα της Λισαβόνας προέρχεται από δύο συνεχόμενες απώλειες βαθμών απέναντι σε χαμηλά στη βαθμολογία αντιπάλους, με πιο πρόσφατη την ισοπαλία 2-2 απέναντι στην Τοντέλα.

Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι του συλλόγου επέλεξαν να δείξουν εμπιστοσύνη στον 44χρονο προπονητή, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο από τον Δεκέμβριο του 2024 και θεωρείται βασικός πυλώνας του αγωνιστικού πλάνου για τη νέα σεζόν.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός του Μπόρζες κρίνεται θετικός, καθώς σε 81 αναμετρήσεις μετρά 52 νίκες, 18 ισοπαλίες και 11 ήττες.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε εγκρίνει και τις προσθήκες των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη.