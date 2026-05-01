Η Ράγιο Βαγιεκάνο πανηγύρισε μια σημαντική νίκη με 1-0 απέναντι στη Στρασμπούρ στον πρώτο ημιτελικό του Conference League, όμως το επίκεντρο δεν έμεινε μόνο στο αγωνιστικό αποτέλεσμα.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι παίκτες της ισπανικής ομάδας αφιέρωσαν την επιτυχία στον παλαιστινιακό λαό, σηκώνοντας μια παλαιστινιακή σημαία μπροστά στους φιλάθλους τους στο «Βαγιέκας».

Η κίνηση προκάλεσε έντονη αίσθηση στις εξέδρες, με τους ποδοσφαιριστές να γίνονται αποδεικτοί με χειροκροτήματα από το κοινό της ομάδας.