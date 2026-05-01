Μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αθλητική ατάκα φέρεται να έκανε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, όταν ρωτήθηκε ποια εθνική ομάδα θα υποστήριζε σε πιθανή αναμέτρηση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Περού στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα social media, ο Ποντίφικας απάντησε με χαμόγελο: «Μάλλον το Περού».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε αίσθηση, καθώς ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ γεννήθηκε στο Σικάγο των ΗΠΑ, ωστόσο διαθέτει και περουβιανή υπηκοότητα, την οποία απέκτησε όταν ανέλαβε επίσκοπος στο Τσικλάγιο το 2015.

Το σχόλιό του έγινε κατά τη διάρκεια συνομιλίας με μέσο ενημέρωσης και ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς φιλάθλους να σχολιάζουν με χιούμορ την… ποδοσφαιρική του προτίμηση.

Το Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, με το ποδόσφαιρο να ενώνει ακόμη και τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες του πλανήτη.