Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε, τα βραβεία μοιράστηκαν, αλλά τώρα έχει ξεκινήσει το κανονικό πρωτάθλημα, τα play off εκεί όπου όλα μετρούν διπλά, εκεί που ξεχωρίζει η ήρα από το σιτάρι. Εκεί που βγαίνουν μπροστά οι «μπαρουτοκαπνισμένοι» παίκτες, εκεί όπου οι βαριές φανέλες ακουμπάνε το ειδικό βάρος τους στο παρκέ και αλλάζουν κάθε δεδομένο (λογικής) συζήτησης.

Και στην Αθήνα θα είναι ωραία με τους «αιώνιους» παρέα, γιατί όχι και μέχρι τον τελικό. Ναι η Βαλένθια ήταν χάρμα ιδέσθαι στην (χωρίς άγχος) κανονική περίοδο και ο προπονητής της Πέντρο Μαρτίνεθ πήρε το βραβείο του κόουτς της χρονιάς για το εξαιρετικό – ομολογουμένως – μπάσκετ που παρουσίασε.

Ε με αυτό το βραβείο θα μείνει και ο ίδιος και η ομάδα του. Αφού είχε την ατυχία να «πέσει» πάνω του ο 7 ος – και μάλιστα μέσω play in – Παναθηναϊκός των ισάριθμων (7) ευρωπαϊκών τροπαίων και των δεκάδων τέτοιων ειδικών καταστάσεων που έχει ζήσει στο πετσί του εδώ και τρεις δεκαετίες, από το πρώτο ευρωπαϊκό στο Παρίσι το 1996.

Που να φτουρήσουν οι Ισπανοί, που πήγαν τα ματς στα σχοινιά, αλλά δεν μπορούσαν να τα τελειώσουν. Ίσως ξεγελάστηκαν από τις δύο άνετες νίκες τους στην κανονική περίοδο επί των Πρασίνων, αλλά είπαμε εδώ ξεκινάει το πραγματικό πρωτάθλημα και δεν αντέχουν πολλές ομάδες να ανταπεξέλθουν μέχρι τέλους.

Είχαμε επισημάνει, πως μια μεγάλη ατυχία (ο τραυματισμός του Σλούκα παραμονές του πρώτου παιχνιδιού της σειράς) για τον Παναθηναϊκό θα μπορούσε να μετατραπεί σε θετικό πρόσημο πρώτα απ’ όλους από τους υπόλοιπους παίκτες που θα βγουν – περισσότερο – μπροστά με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του Σόρτς.

Νάν και Χέιζ Ντέιβις πήραν την ομάδα από το χέρι μοιράζοντας τα παιχνίδια σε Τρίτη και Πέμπτη και κρίνοντάς τα τελικά με μια βολή ο πρώτος και με ένα μεγάλο buzzer beater στην εκπνοή της παράτασης ο δεύτερος αλλά νωρίτερα είπαμε είχαν βγει όλοι μπροστά. Σπουδαίο παιχνίδι από τον Λεσόρ, μεγάλα καλάθια από Γκράντ και Οσμάν (το τρίποντο με ταμπλό στο τέλος του κανονικού αγώνα χθες ήταν όλα τα λεφτά), τρομερές άμυνες ενώ ρολίστες με καθοριστική συμβολή (Γκριγκόνις και Ρογκαβόπουλος) έβαλαν το λιθαράκι τους.

Ο Γιάν Μοντέρο, κορυφαίος των γηπεδούχων, αλλά θα μεγαλώσει και θα μάθει δεν έχει κλείσει καλά καλά τα 23 και δήλωσε με στόμφο πριν τα play off: «Αν μπορούμε να νικήσουμε 5 φορές τον Παναθηναϊκό σε μια χρονιά ; Όχι μόνο 5, αλλά και 6 και 7 μπορούμε είμαστε εξαιρετική ομάδα» είπε και ετοιμάζεται να παρακολουθήσει το Final Four από την τηλεόραση του σπιτιού του στη Βαλένθια.

Για να κερδίσεις μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό 5-6 φορές μέσα σε μια σεζόν, ίσως πρέπει να είσαι ομάδα από το ΝΒΑ και όχι όποια και όποια από Λέικερς και Σέλτικς και βλέπουμε… Ο Εργκίν Αταμάν τοιχοκόλλησε αυτές τις δηλώσεις στον τοίχο των –στενών – αποδυτηρίων της Βαλένθια πριν τους αγώνες και φόρεσε και αυτός τη στολή εξτρατείας των play off αφήνοντας για λίγο τα μπάνια στον αγαπημένο του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Τώρα είναι η ώρα που μιλάνε οι μεγάλοι πρωταγωνιστές. Το 2022 με την Εφές, μπήκε στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές στα play off (δεν υπήρχαν play in τότε) με την τουρκική ομάδα 6 η και καταϊδρωμένη. Ένα εύκολο 3-1 με ντεζαβαντάζ έδρας κόντρα στην ιστορική (αλλά νεόπλουτη εδώ και χρόνια χωρίς τσαγανό και δύναμη) Αρμάνι Μιλάνο, πρόκριση στον τελικό με τρίποντο του Μίσιτς στην εκπνοή του ημιτελικού με τον Ολυμπιακό και ευρωπαϊκός τίτλος στο Βελιγράδι απέναντι στη Ρεάλ του Λάσο. Μήπως ήρθε η ώρα να σπάσει το…ρεκόρ του ;

Ναι η Μονακό άγγιξε το ταβάνι της εφέτος, καθώς έμεινε όρθια (έστω χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη που εγκατέλειψε απογοητευμένος νωρίς) παρά τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα και μπήκε με εμφατικό τρόπο στα πλέι οφ πετώντας έξω τη Μπαρτσελόνα.

Στο ΣΕΦ όμως, η Μονακό ένιωσε «αιχμάλωτη» μέσα σε 48 ώρες, σαν οι παίκτες της να μην μπορούσαν να κινηθούν. Σαν να τους έχουν κλειδώσει στα αποδυτήρια εξ ού και ο άκρατος εκνευρισμός από το πρώτο κιόλας λεπτό του πρώτου αγώνα όπου όλοι οι Μονεγάσκοι σε πάγκο και παρκέ ζητούσαν challenge κάθε δεύτερο λεπτό, διαμαρτύρονταν συνέχεια στους διαιτητές και τελικά τσακώνονταν και μεταξύ τους.

Ο πολύς Μάικ Τζέιμς, χθες βράδυ δεν άντεξε και αποβλήθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο με δύο τεχνικές ποινές και φωνάζοντας μετά για χρηματισμό των διαιτητών ενώ η ομάδα του ήταν ήδη πίσω με 59-31 ! Καθώς είχε προηγηθεί ένα 31-8 στο δεύτερο δεκάλεπτο του Ολυμπιακού που θύμισε τον ημιτελικό στο Κάουνας με το 27-2 στην 3 η περίοδο. Σε κάθε κίνηση της Μονακό, ο Ολυμπιακός βρισκόταν ήδη δύο κινήσεις μπροστά ενώ ο Τόμας Γουόκαπ είχε «κλειδώσει» για δεύτερο βράδυ μέσα σε 48 ώρες έναν χαρισματικό σκόρερ όπως είναι ο Μάικ Τζέιμς.

Επίσης η ομάδα του είχε κάνει (όπως η Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό) ένα 2-0 στην κανονική περίοδο αλλά είπαμε εδώ είναι άλλο…πρωτάθλημα, είναι τα play off. Ο ένας ημιτελικός έχει ήδη ξεχωρίσει (Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε) και στον άλλο ο Παναθηναϊκός θα περιμένει να δει και το αποψινό Ρεάλ-Χάποελ για να φανεί εάν οι «πληγωμένοι» (από τον τραυματισμό του Ταβάρες) Μαδριλένοι μπορούν να πάρουν ξεκάθαρο προβάδισμα.

Οποίος όμως και να είναι ο αντίπαλος των ελληνικών ομάδων στους ημιτελικούς (στους οποίους επιμένουμε να λέμε ότι θα βρεθούν οι «αιώνιοι» με…σκούπα ή άντε με ένα 3-1 το πολύ) είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε έναν ελληνικό τελικό Euroleague και μάλιστα στην Αθήνα.

Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο ;