Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε μια τεράστια εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Βαλένθια στο Game 2 των playoffs της EuroLeague, έκανε το 2-0 στη σειρά και βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την πρόκριση στο Final Four, καθώς χρειάζεται μόλις μία ακόμη νίκη στην έδρα του για να «τελειώσει» την υπόθεση.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την εικόνα του αγώνα, τονίζοντας πως η ομάδα του έδειξε χαρακτήρα σε ένα δύσκολο και απαιτητικό ματς στην Ισπανία.

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα και στις αποφάσεις στο φινάλε που έκριναν το αποτέλεσμα, επισημαίνοντας πόσο λεπτές ήταν οι ισορροπίες σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές και οδηγήθηκε σε δραματική εξέλιξη μέχρι το τέλος.

Πιο αναλυτικά

Για την απόδοση της ομάδας του:

«Δεν βρήκαμε σουτ στην κανονική διάρκεια του σαραντάλεπτου, το βρήκαμε όμως στην παράταση. Καταφέραμε να το βάλουμε και έτσι έχουμε τη σειρά στο 2-0. Ξέρουμε πως έχουμε να κερδίσουμε ένα ακόμα παιχνίδι. Ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ».

Για την απόφαση του ποιός θα πάρει την τελευταία επίθεση:

«Στην κανονική διάρκεια το τελευταίο σουτ το πήρε ο Κέντρικ Ναν, στο τέλος της παράτασης αποφασίσαμε να δώσουμε μια ευκαιρία στον Χέιζ -Ντέιβις καθώς έχει την εμπειρία και την ποιότητα για να κρίνει το παιχνίδι και τελικά αυτό αποδείχθηκε πως ήταν σωστό, έβαλε το σουτ και κερδίσαμε».