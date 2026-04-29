Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ενότητας, ο σύλλογος βετεράνων του ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς την ομάδα μετά την απώλεια του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι παλαίμαχοι μέσα από την ανακοίνωση ανέφεραν, πως ο χαρακτήρας του «Δικεφάλου του Βορρά» έχει διαμορφωθεί μέσα από δύσκολες στιγμές, τονίζοντας ότι ο σύλλογος γνωρίζει να αντιδρά και να επιστρέφει πιο δυνατός όταν βρίσκεται υπό πίεση. Παράλληλα, κάλεσαν τον κόσμο να συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας, όπως έκανε και στον Βόλο, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, ενόψει της συνέχειας στα play offs της Super League.

Η ανακοίνωση των βετεράνων του ΠΑΟΚ

«Σ΄ αυτές τις δύσκολες ώρες, αισθανόμαστε την ανάγκη να τοποθετηθούμε για την ομάδα μας και τον φίλαθλο κόσμο της.

Καταλαβαίνουμε την απογοήτευση που επικρατεί σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά την απώλεια του κυπέλλου και με την ευκαιρία θα θέλαμε να συγχαρούμε όλους τους φιλάθλους μας που βρέθηκαν στον Βόλο και με την άψογη συμπεριφορά τους τίμησαν το όνομα του συλλόγου.

Τα τελευταία αποτελέσματα σίγουρα δεν ήταν ανάλογα των προσδοκιών όλων μας για την ομάδα μας, αλλά έχοντας περάσει χρόνια στα γήπεδα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν οι καλές, αλλά και οι κακές μέρες.

Τον χαρακτήρα μας σα σύλλογος τον χτίσαμε μέσα από τις δυσκολίες κι αυτό που πάντα χαρακτήριζε τον ΠΑΟΚ, ήταν το γεγονός ότι κάθε φορά που έπεφτε, έβρισκε τον τρόπο να ξανασηκώνεται.

Κι αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα. Είναι η ώρα να σταθούμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά δίπλα στους παίκτες, στον προπονητή και στη διοίκηση.

Ολοι μαζί, σα μια γροθιά, να προσπαθήσουμε να σηκωθούμε και πάλι, να τα δώσουμε όλα και να κλείσουμε τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οφείλουμε να σηκώσουμε το κεφάλι, να δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί και να μην τα παρατήσουμε ποτέ.

Επίσης, θα θέλαμε να ευχηθούμε “καλή επιτυχία” στην ομάδα μπάσκετ, που έχει σήμερα ένα μεγάλο ραντεβού με την ιστορία και θέλουμε όλοι μας να τη δούμε να επιστρέφει από το Μπιλμπάο με το τρόπαιο στα χέρια

Με εκτίμηση,

Ο Σύλλογος Βετεράνων του ΠΑΟΚ».