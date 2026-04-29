Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στην Ισπανία, πραγματοποιώντας το καθιερωμένο shootaround στη «Bilbao Arena», ενόψει του δεύτερου τελικού απέναντι στην Μπιλμπάο.
Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου δούλεψε στις τελευταίες λεπτομέρειες, με στόχο να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη στο κρίσιμο παιχνίδι που θα κρίνει τον τίτλο.
Ο ΠΑΟΚ έχει προβάδισμα έξι πόντων από τον πρώτο αγώνα και καλείται να το διατηρήσει, ώστε να φτάσει σε μια ιστορική επιτυχία.
Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά στις 21:00 και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.
— PAOK BC (@PAOKbasketball) April 29, 2026