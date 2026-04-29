Ο Ζοσέ Μουρίνιο έβαλε τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας πως η απόλυτη προτεραιότητά του είναι η Μπενφίκα και η προσπάθεια επιστροφής της στο UEFA Champions League.

Παρά τη συνεχή φημολογία και τις αναφορές για ενδιαφέρον από τον πρόεδρο των «μερένχες», Φλορεντίνο Πέρεθ, ο Πορτογάλος τεχνικός κράτησε αποστάσεις, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το μέλλον του. Την ίδια ώρα, δεν λείπουν και οι επιφυλάξεις από πρόσωπα όπως ο Γκούτι σχετικά με το αν εξακολουθεί να βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, ο “Special One” αναφέρθηκε με θερμά λόγια και στη Ρόμα, αποθεώνοντας την ατμόσφαιρα στο γήπεδο και τη σχέση του με τους φιλάθλους, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες της προπονητικής του πορείας.