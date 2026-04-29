Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία «ανάσα» από μια ιστορική στιγμή, καθώς αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, έχοντας προβάδισμα έξι πόντων από το πρώτο παιχνίδι.

Στο πλευρό της ομάδας στη χώρα των Βάσκων θα βρεθούν και σημαντικά πρόσωπα, καθώς ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και ο Αντρέα Τρινκιέρι θα παρακολουθήσουν από κοντά την κρίσιμη αναμέτρηση στο γήπεδο της Μπιλμπάο.

Ο ΠΑΟΚ έχει και τη στήριξη περίπου 500 φιλάθλων που ταξίδεψαν στην Ισπανία, σε μια βραδιά όπου ο σύλλογος διεκδικεί την επιστροφή του στην ευρωπαϊκή κορυφή μετά από δεκαετίες.