Ως είθισται, τα προεόρτια ενός αγώνα Champions League, δεν θα μπορούσε να κυλήσει ήρεμα, τουλάχιστον πριν από την έναρξη αυτού. Στο πρόγραμμα είναι το Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ, ο δεύτερος ημιτελικός του θεσμού.

Η Μαδρίτη είναι από νωρίς σε επιφυλακή και η ισπανική αστυνομία προσπαθεί να προλάβει καταστάσεις, είτε με Ισπανούς, είτε με Άγγλους οπαδούς. Ούτε αυτή τη φορά, ωστόσο, κατέστη δυνατό να αποφευχθούν τα επεισόδια, με την αστυνομία να τα βάζει με τους φίλους της Ατλέτικο.

⚠️ La policía carga contra los aficionados del Atlético 😮 Momentos de tensión una vez ha pasado el bus del equipo colchonero 📹 @peiyefifa pic.twitter.com/jIqbJs8InC — Diario SPORT (@sport) April 29, 2026

Από την άλλη, ενθουσιώδης ήταν η υποδοχή των φίλων των γηπεδούχων, με την άφιξη του πούλμαν της ομάδας του Τσόλο Σιμεόνε να συνδυάζεται με χειροκροτήματα και αποθέωση.