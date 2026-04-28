Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας φόρεσε τα «ερυθρόλευκα» μπλουζάκια ενόψει του Game 1 των playoffs της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μονακό (28/4, 21:00).

Η ομάδα του Πειραιά ετοιμάζεται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, με το γήπεδο να έχει ήδη διαμορφωθεί κατάλληλα για να υποδεχθεί τους φιλάθλους. Τα μπλουζάκια έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις των οπαδών, δημιουργώντας ατμόσφαιρα εντυπωσιακής ενότητας πριν από το τζάμπολ.

Το ΣΕΦ αναμένεται να είναι «καυτό» απόψε, καθώς ο Ολυμπιακός ξεκινά τη σειρά των playoffs με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης.

