Tα ξένα Μέσα ενημέρωσης σχολιάζουν με καυστικό τρόπο το μεγαλόπνοο σχέδιο της Ferrari, που θέλει μέσα στο 2026 να λανσάρει πέντε νέα μοντέλα! Αν αυτό συμβεί από την Ιταλική φίρμα, που δεν έχει συνηθίσει το κοινό της σε αυτόν τον οργασμό παραγωγής νέων μοντέλων, τότε αυτό θα γραφτεί στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ένα από αυτά θα είναι το νέο Luce, που θα το δούμε στα τέλη της Ανοιξης ενώ λίγο νωρίτερα έγινε γνωστό ότι έχει στα σκαριά ένα ακόμη μοντέλο.

Θα είναι η την ανοικτή έκδοση της Amalfi, που θα προσφέρεται με την κλασική αναδιπλούμενη υφασμάτινη οροφή.

Κατω από το καπό της Αmalfi θα βρυχάται ένας θηριώδης κινητήρας 3,9 λίτρων twin-turbo V8 απόδοσης 640 ίππων με εκρηκτική ροπή που αγγίζει τα 760 Nm . Μάλιστα, η ισχύς θα περνάει σε ένα εξελιγμένο οκτάρι κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Στο νέο μοντέλο έχει γίνει ισχυρή δίαιτα ώστε να κρατηθεί ελαφρύ το αμάξωμα του – θα ζυγίζει 1.500 κιλά – κάτι που θα ευνοεί τις επιδόσεις του, που πάντα ξεχωρίζουν στα μοντέλα της Ferrari.

Θα αγγίζει τα 0-100 χλμ/ώρα σε περίπου 3,5 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 320 χλμ/ώρα. Θα φορά ζάντες 20″ με ελαστικά διαστάσεων 245/35 μπροστά και 285/35 πίσω και στο εσωτερικό του θα συναντάμε ψηφιακό πίνακα οργάνων 15,6″, 10,25″ οθόνη αφής στο κέντρο του ταμπλό και μια οθόνη 8,8″ στην πλευρά του συνοδηγού. Πάντως, το φιλόδοξο σχέδιο της φίρμας, είναι να παραδώσει 20 νέα μοντέλα μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας.