Ο Κιλιάν Μπαπέ αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ Μπέτις (1-1) για τη La Liga, με τις εξετάσεις να δείχνουν διάταση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού.
Ο Γάλλος επιθετικός ένιωσε ενόχληση προς το τέλος της αναμέτρησης και στο 80ό λεπτό έδειξε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει, ζητώντας αλλαγή από τον προπονητή του Άλβαρο Αρμπελόα.
Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε επίσημα τον τραυματισμό, ωστόσο ισπανικά μέσα και συγκεκριμένα η εκπομπή «El Chiringuito» αναφέρουν ότι ο Μπαπέ δύσκολα θα αγωνιστεί ξανά στα εναπομείναντα παιχνίδια της σεζόν, καθώς δεν θέλει να ρισκάρει ενόψει του Μουντιάλ 2026 με την Εθνική Γαλλίας.
Kylian Mbappé is expected to miss the remainder of the season, according to reports from El Chiringuito TV ❌
