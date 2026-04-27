Ο Κιλιάν Μπαπέ αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ Μπέτις (1-1) για τη La Liga, με τις εξετάσεις να δείχνουν διάταση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού.

Ο Γάλλος επιθετικός ένιωσε ενόχληση προς το τέλος της αναμέτρησης και στο 80ό λεπτό έδειξε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει, ζητώντας αλλαγή από τον προπονητή του Άλβαρο Αρμπελόα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαίωσε επίσημα τον τραυματισμό, ωστόσο ισπανικά μέσα και συγκεκριμένα η εκπομπή «El Chiringuito» αναφέρουν ότι ο Μπαπέ δύσκολα θα αγωνιστεί ξανά στα εναπομείναντα παιχνίδια της σεζόν, καθώς δεν θέλει να ρισκάρει ενόψει του Μουντιάλ 2026 με την Εθνική Γαλλίας.