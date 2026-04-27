Ένα σοκαριστικό περιστατικό στιγμάτισε αγώνα πυγμαχίας στην Τραπεζούντα, όπου η αναμέτρηση για τίτλο παγκόσμιου πρωταθλητή μετατράπηκε σε σκηνές χάους, οδηγώντας στη διακοπή του αγώνα.

Ο Εμιρχάν Καλκάν και ο Σεργκέι Γκορόκοφ τέθηκαν αντιμέτωποι για τη ζώνη της Universal Boxing Organization, ωστόσο το ενδιαφέρον σύντομα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Στον τρίτο γύρο, η ένταση ανάμεσα στους δύο πυγμάχους ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τη σύγκρουση να μην περιορίζεται μόνο εντός ρινγκ.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά όταν άτομα από την εξέδρα εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, επιτιθέμενοι στον Ρώσο αθλητή. Το σκηνικό έγινε ακόμη πιο επικίνδυνο, καθώς –όπως καταγράφηκε σε βίντεο– εκτοξεύονταν αντικείμενα, ακόμη και καρέκλες, δημιουργώντας εικόνες γενικευμένης αναταραχής.

🇹🇷 🤛 Turkish fans brutally beat a Russian boxer after the fight Sergey Gorokhov and his team were attacked after his victory over Emirhan Kalkan. Furious spectators hit the UBO title holder with chairs, fists, and kicks. The bout took place in Trabzon, Turkey. pic.twitter.com/0iN7aoIh2D — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026

Οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να διακόψουν άμεσα τον αγώνα, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα επεισόδια. Τα βίντεο από το περιστατικό έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Trabzon’da olaylı boks maçı: Onlarca kişi ringe atlayıp yumruklaştı Trabzon’da Türk boksör Emirhan Kalkan’ın UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için Rus rakibi Sergei Gorokhov ile çıktığı maçın 3. raundunda ortalık karıştı. Ringe çıkan onlarca kişi birbirine girdi, maç yarıda kaldı. pic.twitter.com/A6iGvTTSll — Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) April 26, 2026

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πυγμάχος δήλωσε:

«Είμαι πολύ στενοχωρημένος για τα όσα συνέβησαν, θα ήθελα να μην είχαν γίνει, θα ήθελα να μην είχε συμβεί, αλλά δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση, τι δουλειά είχε ο προπονητής του Ρώσου αντιπάλου στη γωνία μας; Τρέχει και έρχεται, κάνει μια τέτοια κίνηση. Δηλαδή, σε τέτοια περιβάλλοντα, μια σπίθα μπορεί να ανάψει έτσι μια φωτιά.»