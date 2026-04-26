Η Ίντερ ταξίδεψε στο Τορίνο με στόχο τη νίκη που θα της χάριζε και μαθηματικά το πρωτάθλημα Ιταλίας, ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το έργο της, καθώς η γηπεδούχος Τορίνο αντέδρασε δυναμικά και πήρε ισοπαλία 2-2.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το ματς ξεκίνησε με ευκαιρίες εκατέρωθεν από Ακάντζι και Κοκό, όμως η Ίντερ ήταν αυτή που πήρε πρώτη το προβάδισμα στο 23’, όταν ο Τουράμ εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Ντιμάρκο και με κεφαλιά έκανε το 0-1.

Στο 61’, ο Μπίσεκ βρήκε δίχτυα για δεύτερη φορά, δίνοντας στην ομάδα του ισχυρό προβάδισμα για τη νίκη.

𝟏𝟕 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐒𝐓𝐒. Federico Dimarco breaks Papu Gómez’s record (16) for most assists in a single season since Serie A began tracking the stat in 2004-05 🎁 pic.twitter.com/FsNhlJcNv6 — B/R Football (@brfootball) April 26, 2026

Η Τορίνο, ωστόσο, δεν παράτησε το παιχνίδι και στο 70’ μείωσε σε 1-2 με τον Σιμεόνε, έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Ιλχάν.

Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στο 78’ κέρδισαν πέναλτι, με τον Βλάσιτς να ευστοχεί και να γράφει το 2-2.

Παρά την πίεση στο φινάλε από την Ίντερ, το σκορ δεν άλλαξε, με τους «νερατζούρι» να χάνουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν τον τίτλο από αυτή την αγωνιστική και να στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στο επόμενο παιχνίδι για την οριστική στέψη.

Σκόρερ: 23’ Τουράμ, 61’ Μπίσεκ

ΤΟΡΙΝΟ: Παλεάρι, Εμπόσε, Ομπραντόρ, Ισμαϊλι, Κοκό (53’ Μαριανούτσι), Γκινέιτις (67’ Καζαντέι), Ιλχάν, Λατσάρο (53’ Εντζιέ), Βλάσιτς, Άνταμς (67’ Σαπάτα), Σιμεόνε (90’ Ταμέζ)

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Ακάντζι, Κάρλος Αουγούστο, Μπίσεκ (87’ Φρατέζι), Ντιμάρκο (81’ Ντιούφ), Ζιελίνσκι, Μπαρέλα, Σούτσιτς (80’ Μχιταριάν), Νταρμιάν (81’ Ντάμφρις), Τουράμ, Μπονί (61’ Εσπόζιτο)