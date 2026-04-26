Η Κόμο με πρωταγωνιστή τον Τάσο Δουβίκα, επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 2-0 της Τζένοα εκτός έδρας. Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 12′, πετυχαίνοντας το 12ο γκολ του στη φετινή σεζόν, ενώ στο 68′ ο Ασάν Ντιαό «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του.

Στην άλλη αναμέτρηση, η Φιορεντίνα και η Σασουόλο ήρθαν ισόπαλες 0-0 σε έναν αγώνα με λίγες σημαντικές φάσεις. Η ισοπαλία ήταν ικανοποιητική για αμφότερες, καθώς η Φιορεντίνα παραμένει στην 15η θέση, 9 βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ η Σασουόλο παραμένει πιο άνετη στην 10η θέση.