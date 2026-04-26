Η Φιορεντίνα και η Σασουόλο αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 σε έναν αγώνα με ελάχιστες σημαντικές φάσεις, με την ισοπαλία να είναι ικανοποιητική για αμφότερες.
Η Φιορεντίνα παραμένει στην 15η θέση, 9 βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη και χρειάζεται μία νίκη για την παραμονή της. Η Σασουόλο, στην 10η θέση, είναι πιο άνετη με 18 βαθμούς διαφορά από τον υποβιβασμό.
Η Σασουόλο απείλησε πρώτη στο 11’ με τον Γκαρσία, αλλά ο Ντε Χέα απέκρουσε, ενώ η Φιορεντίνα είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο 32’, με τον Σόλομον να σουτάρει άουτ από κοντά. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν δημιουργήθηκε άλλη αξιόλογη φάση και το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος.
Φιορεντίνα: Ντε Χέα, Ντοντό, Ρουγκάνι, Ρανιέρι, Λουίς Μπάλμπο (75′ Κομούτσο), Μαντράγκορα (67′ Φαμπιάν), Φατζιόλι, Εντούρ, Χάρισον (66′ Φατσίνι), Σόλομον, Γκούντμουντσον
Σασουόλο: Τουράτι, Βαλουκίεβιτς, Ιντζές, Μουχαρέμοβιτς, Γκαρσία, Κονέ (74′ Φαντέρα), Μάτιτς (88′ Βρανκς), Θόρστβεντ, Βολπάτο (65′ Λιπάνι), Λοριεντέ (88′ Μορό), Πιναμόντι (74′ Ενζολά)
Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής στη Serie A
Νάπολι – Κρεμονέζε 4-0
Πάρμα – Πίζα 1-0
19:00 Μπολόνια – Ρόμα 0-2
21:45 Βερόνα – Λέτσε 0-0
13:30 Φιορεντίνα – Σασουόλο 0-0
16:00 Τζένοα – Κόμο
19:00 Τορίνο – Ίντερ
21:45 Μίλαν – Γιουβέντους
19:30 Κάλιαρι – Αταλάντα
21:45 Λάτσιο – Ουντινέζε
Η επόμενη (35η) αγωνιστική
Παρασκευή (1/5)
Πίζα-Λέτσε (21:45)
Σάββατο (2/5)
Oυντινέζε-Τορίνο (16:00)
Κόμο-Νάπολι (19:00)
Aταλάντα-Τζένοα (21:45)
Κυριακή (3/5)
Mπολόνια-Κάλιαρι (13:30)
Σασουόλο-Μίλαν(16:00)
Γιουβέβτους-Βερόνα (19:00)
Ίντερ-Πάρμα (21:45)
Δευτέρα (4/5)
Κρεμονέζε-Λάτσιο (19:30)
Ρόμα-Φιορεντίνα (21:45)