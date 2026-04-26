Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την Κυριακή 26 Απριλίου στις 18:30 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο PAOK Sports Arena, για τον δεύτερο τελικό της Volley League ανδρών. Το «τριφύλλι» έκανε το 1-0 στη σειρά, επικρατώντας 3-1 στο Μετς (25-22, 25-15, 33-35, 25-16). Η σειρά μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, με τους γηπεδούχους να επιδιώκουν τη νίκη που θα τους δώσει την ισοφάριση σε 1-1 και θα κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες τους για τον τίτλο.