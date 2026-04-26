Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής περιόδου στην EuroLeague και ο Εβάν Φουρνιέ αποφάσισε να τον συγχαρεί με έναν μοναδικό τρόπο.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ ανάρτησε μια φωτογραφία του Βεζένκοβ, όπου εκείνος κοιμάται στο αεροπλάνο, καταλαμβάνοντας τρεις θέσεις. Στη λεζάντα της εικόνας έγραψε απλά “MVP”.
Μάλιστα, η EuroLeague αντέδρασε άμεσα, σχολιάζοντας κάτω από τη δημοσίευση με ένα εντυπωσιασμένο “Wow”.
Δείτε την ανάρτηση του Φουρνιέ:
M.V.P pic.twitter.com/F6z2J0fDla
— Evan Fournier (@EvanFourmizz) April 26, 2026
