ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Πότε και Που θα δείτε τον δεύτερο τελικό της Volley League ανδρών
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την Κυριακή 26 Απριλίου στις 18:30 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο PAOK Sports Arena, για τον δεύτερο τελικό της Volley League ανδρών. Το «τριφύλλι» έκανε το 1-0 στη σειρά, επικρατώντας 3-1 στο Μετς (25-22, 25-15, 33-35, 25-16). Η σειρά μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, με τους γηπεδούχους να επιδιώκουν τη νίκη που θα […]
Stoiximan Super League: Πότε και πού θα δείτε τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής των playout
Το απόγευμα της Κυριακής (26/04) ανοίγει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής των playouts της Stoiximan Super League. Η πρώτη χρονικά αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Νεάπολης, όπου η Κηφισιά υποδέχεται τον Παναιτωλικό. Αμφότερες οι ομάδες θέλουν τη νίκη, προκειμένου να μειώσουν στο ελάχιστο κάθε ενδεχόμενο περιπέτειας στη μάχη για την παραμονή. Ο αγώνας θα […]
Μιχάλης Μπούσης: «MVP είναι η ομάδα μου, το αφιερώνω στον πατέρα μου»
Ο ΟΦΗ στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26, επικρατώντας με 3-2 του ΠΑΟΚ στον μεγάλο τελικό, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Μιχάλη Μπούση, να ζει έντονα τη στιγμή και να εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένος. Ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών δεν έκρυψε τη χαρά και την περηφάνια του για το επίτευγμα της ομάδας, αποθεώνοντας τους ποδοσφαιριστές […]
Έντονες αποδοκιμασίες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ μετά την λήξη του τελικού Κυπέλλου
Βαρύ ήταν το κλίμα στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ μετά την απώλεια του Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό, με την ήττα από τον ΟΦΗ με 3-2 στην παράταση να φέρνει έντονη απογοήτευση και αντιδράσεις από τον κόσμο. Η εικόνα της ομάδας στον τελικό δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, με αποτέλεσμα να χαθεί και ο δεύτερος μεγάλος στόχος της σεζόν. […]
Το θρίλερ του Βόλου στα highlights: Η «κούπα» στον ΟΦΗ μετά από παράταση, 3-2 τον ΠΑΟΚ (vid, photo)
Μετά από 39 χρόνια αναμονής, ο ΟΦΗ επέστρεψε στην κορυφή του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σηκώνοντας το τρόπαιο στον ουρανό του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Οι Κρητικοί επικράτησαν του ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση και κατέκτησαν το δεύτερο τρόπαιο στον θεσμό στην ιστορία τους. Και τι δεν είδαμε στον τελικό του Βόλου. Ο ΠΑΟΚ να προηγείται, ο ΟΦΗ να πετυχαίνει […]