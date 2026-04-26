Ο Αζαμάτ Χοσόνοβ συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης που διεξάγεται στην Αλβανία, επικρατώντας με 2-1 του Νουρόβ από τη Βόρεια Μακεδονία και παίρνοντας το εισιτήριο για τον αγώνα που θα κρίνει την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ο Έλληνας αθλητής επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σταθερότητά του σε υψηλό […]
Η Κόμο με πρωταγωνιστή τον Τάσο Δουβίκα, επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 2-0 της Τζένοα εκτός έδρας. Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 12′, πετυχαίνοντας το 12ο γκολ του στη φετινή σεζόν, ενώ στο 68′ ο Ασάν Ντιαό «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του. Στην άλλη αναμέτρηση, η Φιορεντίνα και η Σασουόλο ήρθαν […]
Η Κηφισιά μπορεί να παραμένει χωρίς νίκη στα Play Out της Super League, ωστόσο συνέχισε το αήττητο σερί της, φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές ισοπαλίες. Μετά το τέλος της αναμέτρησης απέναντι στον Παναιτωλικό, ο προπονητής της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Σεμπάστιαν Λέτο, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα […]
Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.
Από έναν βαθμό πήραν Κηφισιά και Παναιτωλικός μετά το τελικό 0-0 στη Νίκαια, σε μια αναμέτρηση με λίγες αλλά σημαντικές ευκαιρίες, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, για την 5η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League. Με την ισοπαλία αυτή, οι δύο σύλλογοι συνέχισαν χέρι-χέρι στη βαθμολογία των playouts, φτάνοντας αμφότεροι τους 31 βαθμούς, ενώ προς […]