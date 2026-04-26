Η Λίβερπουλ επικράτησε με 3-1 της Κρίσταλ Πάλας στο «Άνφιλντ», κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση μιας θέσης στην πεντάδα της Premier League, που οδηγεί στο Champions League. Παρά την άνετη νίκη, το μοναδικό αρνητικό για την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ ήταν ο τραυματισμός του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Αιγύπτιος άσος αποχώρησε στο 59ο λεπτό λόγω μυϊκού προβλήματος και απευθύνθηκε στους φιλάθλους της Λίβερπουλ με ένα δυνατό χειροκρότημα, σαν να ήταν η τελευταία του φορά μπροστά τους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αίγυπτο, ο Σαλάχ θα μείνει εκτός για περίπου ένα μήνα, με το Reuters να αναφέρει ότι υπέστη ρήξη οπίσθιου μηριαίου.

Η Λίβερπουλ δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την πληροφορία, όμως αν επιβεβαιωθεί, τότε η αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας ήταν πιθανότατα η τελευταία του για τους «reds», σε ένα άδοξο αντίο λόγω τραυματισμού. Σίγουρα, όχι ο τρόπος που ήλπιζε ο Σαλάχ να αποχαιρετήσει τους φιλάθλους του.