Ένα πραγματικά δραματικό σκηνικό εκτυλίχθηκε στην τελευταία αγωνιστική της αγγλικής National League, με τις Ρότσντεϊλ και Γιορκ Σίτι να διεκδικούν την άνοδο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Οι γηπεδούχοι χρειάζονταν τη νίκη για να εξασφαλίσουν την απευθείας άνοδο, ενώ οι φιλοξενούμενοι αρκούνταν και στην ισοπαλία. Το παιχνίδι κυλούσε χωρίς γκολ μέχρι τις καθυστερήσεις, όταν η Ρότσντεϊλ βρήκε το πολυπόθητο 1-0 στο 90+5’, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς, με οπαδούς να εισβάλλουν ακόμη και στον αγωνιστικό χώρο πιστεύοντας πως η άνοδος είχε κριθεί.

Ωστόσο, μετά τη διακοπή και με το ματς να φτάνει σε εξωπραγματικά λεπτά καθυστερήσεων, η Γιορκ Σίτι κατάφερε το αδιανόητο, ισοφαρίζοντας στο 103’ και «κλέβοντας» ουσιαστικά την άνοδο. Έτσι, εξασφάλισε εκείνη το εισιτήριο για τη League Two, αφήνοντας τη Ρότσντεϊλ στη δεύτερη θέση και στη διαδικασία των playoffs.

Τα γκολ της… τρέλας στο Ρότσντεϊλ-Γιορκ Σίτι:

Imagínate marcar un gol en el 95 que te crees que supone un ascenso, con invasión de campo posterior. Lo del Rochdale hoy. Pero aún quedaba tiempo de descuento… pic.twitter.com/96E85R2orT — Álvaro de Grado (@AlvarodeGrado) April 25, 2026

OH MY WORD 🤯🤯🤯🤯 YORK HAVE EQUALISED IN THE 102ND MINUTE TO WIN PROMOTION 😱 Watch LIVE NOW at https://t.co/17IGNhwWu5 📺 pic.twitter.com/GSexKSCwht — National League on DAZN (@DAZN_NationalLg) April 25, 2026