Η υπόθεση που συγκλόνισε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο το καλοκαίρι του 2025 έκλεισε σε νομικό επίπεδο, με τις ισπανικές Αρχές να καταλήγουν πως δεν προκύπτει ποινική ευθύνη για το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στον Ντιόγκο Ζότα και τον αδερφό του Aντρέ Σίλβα.

Χωρίς ποινικές ευθύνες το δυστύχημα

Σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της επαρχίας Ζαμόρα στην Ισπανία, το δυστύχημα αποδόθηκε σε μηχανική βλάβη και συγκεκριμένα σε σκάσιμο ελαστικού, τη στιγμή που το όχημα πραγματοποιούσε προσπέραση. Το αυτοκίνητο, μια Lamborghini, βγήκε εκτός πορείας στον αυτοκινητόδρομο A-52, κοντά στην περιοχή Θερναδίγια, πριν τυλιχθεί στις φλόγες μετά την πρόσκρουση σε διαχωριστικό.

Οι Aρχές, έπειτα από πλήρη ανάλυση των στοιχείων και με τη συνδρομή ειδικών σε τροχαία ατυχήματα, κατέληξαν πως δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια, με αποτέλεσμα η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο ήδη από τον Νοέμβριο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου 2025, όταν τα δύο αδέρφια ταξίδευαν προς το Σανταντέρ, προκειμένου να επιβιβαστούν σε πλοίο με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Ζότα είχε επιλέξει να ταξιδέψει οδικώς, καθώς είχε λάβει ιατρική σύσταση να αποφύγει τις πτήσεις μετά από επέμβαση στους πνεύμονες.

Η τραγωδία είχε συγκλονίσει όχι μόνο την Λίβερπουλ, αλλά και ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, λίγες μόλις ημέρες μετά τον γάμο του Πορτογάλου επιθετικού με την επί χρόνια σύντροφό του, Ρούτε Καρντόσο.

Συγκλονισμός και φόρος τιμής

Η κηδεία των δύο αδερφών πραγματοποιήθηκε στο Γκοντομάρ της Πορτογαλίας, παρουσία σύσσωμης της αποστολής της Λίβερπουλ. Ο αρχηγός της ομάδας, Virgil van Dijk, μετέφερε στεφάνι με το νούμερο 20, ενώ ο Andrew Robertson τίμησε τη μνήμη του Αντρέ Σίλβα με το νούμερο 30.

Η Λίβερπουλ απέσυρε τη φανέλα με το Νο20 σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου, ενώ οι φίλαθλοι συνεχίζουν να τιμούν τη μνήμη του Ζότα σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι, τραγουδώντας το όνομά του στο 20ό λεπτό.

Παράλληλα, η ιδιοκτησία του συλλόγου δεσμεύτηκε να στηρίξει την οικογένειά του, διασφαλίζοντας οικονομικά τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά, τιμώντας πλήρως το συμβόλαιό του έως το 2027.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αστικών αξιώσεων

Παρότι η ποινική διαδικασία ολοκληρώθηκε, οι ισπανικές αρχές ξεκαθάρισαν πως παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αστικών διεκδικήσεων από τους οικείους των θυμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

Πηγή: Dailymail