Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώνεται, με τον ΟΦΗ να ετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες βραδιές της σύγχρονης ιστορίας του απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν το βράδυ του Σαββάτου (25/04, 20:30) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, διεκδικώντας το τρόπαιο. Λίγο πριν από τη σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης, η ομάδα της Κρήτης απηύθυνε κάλεσμα ενότητας και πίστης προς τους φιλάθλους της, μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά το μήνυμα του ΟΦΗ:

«Για κάποιους μοιάζει με άπιαστο όνειρο! Για κάποιους άλλους ένα μακρινό όραμα που ίσως δεν έρθει ποτέ!

Όχι εδώ. Όχι στην Κρήτη. Εδώ δεν είναι απλώς ένα όνειρο. Είναι μια ακόμα “χρυσή” σελίδα σε μια ιστορία που συνεχίζει να γράφεται με ιδρώτα, πίστη και καρδιά!

Φύγαμε για Βόλο! Εκεί δεν θα κυνηγήσουμε απλώς το τρόπαιο. Θα αναζητήσουμε κάτι μεγαλύτερο…

Την επιβεβαίωση ότι η ιστορία συνεχίζεται. Ότι το όνειρο παραμένει ζωντανό! Γιατί ο ΟΦΗ είναι η φλόγα που δε σβήνει ποτέ…

Ο ΟΦΗ είναι εδώ, για να εμπνέει τις νέες γενιές. Για να γράφει ιστορία…

Κι αυτή η ιστορία δεν τελειώνει στον Τελικό. Συνεχίζεται και μας κάνει περήφανους!

Καλή επιτυχία ΟΦΑΡΑ ΜΟΥ!»