Οι Ατλάντα Χοκς συνεχίζουν να δυσκολεύουν αφάνταστα τους Νιου Γιορκ Νικς και πλέον βρίσκονται μπροστά στη σειρά του πρώτου γύρου. Στο τρίτο παιχνίδι που διεξήχθη στην έδρα τους, επικράτησαν με 109-108, παίρνοντας προβάδισμα 2-1.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους και σημείωσε το νικητήριο καλάθι 12,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Οι Νικς είχαν προηγηθεί λίγο νωρίτερα με τρίποντο και συμπληρωματική βολή του Μπράνσον, όμως δεν κατάφεραν να διαχειριστούν σωστά τα τελευταία δευτερόλεπτα, κάνοντας λάθος στην τελευταία κατοχή.

Σημαντική συμβολή στη νίκη της Ατλάντα είχαν επίσης ο Τζόνσον, που άγγιξε το triple-double με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, καθώς και ο Κουμίνγκα με 21 πόντους.

Την ίδια ώρα, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς παρουσίασαν εξαιρετική εικόνα απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς, επικρατώντας με 113-96 και παίρνοντας προβάδισμα 2-1 στη μεταξύ τους σειρά.

Η ομάδα της Μινεσότα στηρίχθηκε στην έντονη αμυντική της παρουσία αλλά και στις πολλές λύσεις στην επίθεση, έχοντας συνολικά έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Πρώτοι σκόρερ ήταν οι Ντοσούμνου και ΜακΝτάνιελς με 25 πόντους έκαστος, με τον δεύτερο να προσθέτει και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Έντουαρντς συνεισέφερε 17 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Για τους Νάγκετς, ο Νίκολα Γιόκιτς προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του ανταγωνιστική με 27 πόντους και 15 ριμπάουντ, όμως δεν είχε την απαραίτητη βοήθεια από τον Τζαμάλ Μάρεϊ, ο οποίος έμεινε στους 16 πόντους.

Οι Τορόντο Ράπτορς έβγαλαν αντίδραση μετά τις δύο διαδοχικές ήττες στο Κλίβελαντ και επιστρέφοντας στην έδρα τους, παρουσιάστηκαν αποφασισμένοι να μείνουν ζωντανοί στη σειρά απέναντι στους Καβαλίερς.

Η απάντησή τους ήταν εμφατική, καθώς επικράτησαν με το επιβλητικό 126-104 και μείωσαν σε 2-1.

Η ομάδα του Τορόντο κυριάρχησε από το ξεκίνημα μέχρι το φινάλε, χωρίς να επιτρέψει στους φιλοξενούμενους να διεκδικήσουν ουσιαστικά το παιχνίδι σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Μπαρνς και Μπάρετ, οι οποίοι πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας από 33 πόντους ο καθένας και οδηγώντας επιθετικά τους Ράπτορς.