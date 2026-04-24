Η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, πασαδόρος του Παναθηναϊκού , μιλάει στο tanea.gr μετά την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας στη Volley League Γυναικών, εκφράζοντας τη χαρά και την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης σεζόν για τον Παναθηναϊκό.

Η ίδια ντύθηκε στα «πράσινα» το περασμένο καλοκαίρι και αποτελεί πλέον μια σημαντική παίκτρια για την ομάδα.

Το «τριφύλλι» επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο ελληνικό βόλεϊ γυναικών, κατακτώντας τον τίτλο με εμφατικό τρόπο απέναντι στον ΖΑΟΝ και επιστρέφοντας στην κορυφή της Volley League.

Αναφέρεται σε μια χρονιά με πολλές απαιτήσεις και σκληρή δουλειά. Επισημαίνει ότι αυτή η κατάκτηση αποτελεί μια δικαίωση για την ίδια αλλά και τις θυσίες που έχει κάνει.

Πώς νιώθεις που μετά από μια γεμάτη χρονιά καταφέρατε να την ολοκληρωσατε με τον καλύτερο τρόπο και μπροστά στο κόσμο σας;

«Είναι ένα συναίσθημα γεμάτο ικανοποίηση και περηφάνια. Ήταν μια χρονιά με πολλές απαιτήσεις, δουλέψαμε σκληρά από την πρώτη μέρα και το να κλείνει έτσι, μπροστά στον κόσμο μας, το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό.

Η στήριξή τους ήταν καθοριστική σε όλη τη διάρκεια».

Ποια στοιχεία θεωρείς ότι έκαναν τον Παναθηναϊκό να φτάσει τόσο ψηλά;

«Νομίζω ότι το βασικό στοιχείο ήταν η συνοχή και η νοοτροπία της ομάδας. Από την αρχή είχαμε ξεκάθαρο στόχο, μείναμε ενωμένοι στα δύσκολα και δείξαμε χαρακτήρα σε κρίσιμες στιγμές.

Επίσης, η δουλειά του προπονητικού επιτελείου και η ποιότητα του ρόστερ έπαιξαν μεγάλο ρόλο».

Τελειώσατε την κανονική διάρκεια με μόλις μια ήττα στη κανονική διάρκεια. Τι κρατάτε από τη φετινή διαδρομή σε Ελλάδα και Ευρώπη;

«Το ότι χάσαμε μόλις ένα παιχνίδι δείχνει τη σταθερότητα που είχαμε. Κρατάμε τη συνέπεια, την πειθαρχία και το γεγονός ότι ανταποκριθήκαμε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Αυτή η πορεία μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, αλλά και κίνητρο να γίνουμε ακόμα καλύτεροι».

Σε προσωπικό επίπεδο, τι σημαίνει αυτή η κατάκτηση για εσένα;

«Σε προσωπικό επίπεδο σημαίνει πολλά. Είναι μια δικαίωση για τη δουλειά που έχω κάνει, αλλά και για τις θυσίες που υπάρχουν πίσω από την καθημερινότητα ενός αθλητή.

Παράλληλα, είναι ένα ακόμα κίνητρο να συνεχίσω να εξελίσσομαι και να βοηθάω την ομάδα».

Πού αφιερώνεις αυτό το πρωτάθλημα;

«Το πρωτάθλημα αυτό το αφιερώνω στην γιαγιά μου την Λαμπρινή, που δεν σταμάτησε να με στηρίζει, την αγαπώ πολύ»!