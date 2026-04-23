Σε μια ακόμη ένδειξη της αστάθειας που χαρακτηρίζει την Τσέλσι τα τελευταία χρόνια, ο Λίαμ Ροσένιορ κατέγραψε ένα ιδιαίτερα αρνητικό ρεκόρ, καθώς παρέμεινε στον πάγκο των «μπλε» μόλις 106 ημέρες, τη μικρότερη θητεία προπονητή στην ομάδα από το 2007 και μετά (εξαιρουμένων των υπηρεσιακών τεχνικών).

Η απόφαση της διοίκησης να τον απομακρύνει ήρθε έπειτα από μια περίοδο έντονων αγωνιστικών προβλημάτων και συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το ασταθές περιβάλλον που επικρατεί στο Στάμφορντ Μπριτζ. Παρά το γεγονός ότι είχε υπογράψει πολυετές συμβόλαιο, δεν πρόλαβε να συμπληρώσει ούτε τέσσερις μήνες στον πάγκο.

Στη σχετική λίστα των πιο σύντομων θητειών στην ιστορία του συλλόγου, δεύτερος εμφανίζεται πλέον ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είχε μείνει στον πάγκο της Τσέλσι για 187 ημέρες και σήμερα βρίσκεται στον Παναθηναϊκό. Ακολουθεί ο Γκράχαμ Πότερ με 206 ημέρες.