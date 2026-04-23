Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ που επιθυμούν να καλύψουν τον Τελικό Κυπέλλου Super League K19 ΠΑΟΚ-Άρης, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00 στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, παρακαλούνται να στείλουν το αίτημά τους για διαπίστευση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ E-MAIL στην ηλεκτρονική διεύθυνση social@slgr.gr με τίτλο «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΜΕ Κ19», έως την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο:

ΜΜΕ:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

E-mail:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διαδικασία διαπίστευσης (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, γραφείο που εκπροσωπούν και καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήματος) ισχύει και για τους εκπροσώπους ποδοσφαιριστών (managers), οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον Τελικό Κυπέλλου.

Παράκληση όπως η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων γίνει απόλυτα σεβαστή, ώστε όλοι να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σε περίπτωση που κάποιο αίτημα διαπίστευσης ΔΕ γίνει αποδεκτό, ο αποστολέας του θα ενημερωθεί εγγράφως.

Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμα αιτήματα διαπίστευσης δε θα γίνουν δεκτά.

Οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, οι επαγγελματίες φωτογράφοι και οι εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών θα πρέπει την ημέρα του αγώνα να έχουν μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο, καθώς η είσοδος στο γήπεδο θα είναι εφικτή μόνο με τη επιβεβαίωση των στοιχείων διαπίστευσης και ταυτότητας.

Ο Τελικός Κυπέλλου Super League K19 θα προβληθεί απευθείας από το Novasports Start και από το κανάλι Novasports στο YouTube.

Ο Τελικός Κυπέλλου Super League K19 θα προβληθεί επίσης απευθείας στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League και στον επίσημο λογαριασμό της Super League στο Twitter .

Η Super League εκφράζει τις ευχαριστίες της στον Παναιτωλικό, τη Διοίκηση, τα στελέχη, και το προσωπικό της ομάδας, τόσο για την παραχώρηση του γηπέδου, όσο και για την αρωγή στην προετοιμασία του Τελικού Κυπέλλου Super League K19.