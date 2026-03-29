Οι παίκτες της Κ-19 του Άρη έδειξαν χαρακτήρα και ψυχραιμία στη δοκιμασία των πέναλτι, αντεπεξήλθαν στην πίεση και πανηγύρισαν μια μεγάλη πρόκριση.

Οι «κιτρινόμαυροι» ξεπέρασαν το εμπόδιο του Ατρομήτου και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον ΠΑΟΚ.

Στην κανονική διάρκεια, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ (0-0) στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι παίκτες του Γρηγόρη Παπαδόπουλου είχαν την υπεροχή και δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες, όπως εκείνες του Ιντρίζι στο 42ο λεπτό και του Σουγιολτσή στο 49ο, χωρίς όμως να καταφέρουν να σκοράρουν.

Ο Ατρόμητος απείλησε κυρίως προς το φινάλε της αναμέτρησης, αλλά οι επεμβάσεις και η αμυντική λειτουργία, με τους Κάμτση, Ιντρίζι και Γεωργιάδη να απομακρύνουν επικίνδυνες καταστάσεις, κράτησαν το μηδέν.

Στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, ο Άρης αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικός, ευστοχώντας σε πέντε εκτελέσεις. Το καθοριστικό πέναλτι σημείωσε ο Κάμτσης, ενώ ο Ρέγες -γιος του τεχνικού διευθυντή της πρώτης ομάδας του Άρη- απέκρουσε τη δεύτερη εκτέλεση του Ατρομήτου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόκριση.

Τις επόμενες μέρες θα γίνει γνωστή η ημερομηνία και η έδρα που θα φιλοξενήσει το… κλάσικο της Θεσσαλονίκης για τους Νέους.