Η κανονική διάρκεια της Euroleague έχει τελειώσει και τώρα όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στα play-offs και play-in. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην «καταραμένη» πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, αλλά με τον ανανεωμένο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν φοβάται τίποτα.

Η ομάδα του Πειραιά έκανε την καλύτερη μεταγραφή και σίγουρα κανείς δεν το περίμενε. Η πρώτη θέση είναι σήμα κατατεθέν για όλες τις ομάδες ως «καταραμένη», διότι όποια τα τελευταία χρόνια τερματίζει εκεί δεν σηκώνει το τρόπαιο στο τέλος.

Ο Αμερικάνος, όμως, κάνει μια απίστευτη σεζόν,βάζοντας πίσω του όλες τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει την περασμένη χρονιά. Και ο καλός Ντόρσεϊ μπορεί να βοηθήσει και με το παραπάνω τους «ερυθρόλευκους».

Η δύσκολη περσινή χρονιά

Κανείς δεν περίμενε ότι η περσινή μεταγραφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ από τη Φενέρμπαχτσε στον Ολυμπιακό θα εξελισσόταν σε μια… τρύπα στο νερό. Ο γκαρντ των Πειραιωτών έφυγε από την τούρκικη ομάδα, για να έρθει στα παλιά γνώριμα μέρη, όπου έκανε την πιο παραγωγική του σεζόν.

Τα πράγματα, όμως, ήταν εντελώς διαφορετικά. Ο ίδιος αντιμετώπιζε προσωπικά προβλήματα που δεν τον άφηναν αφοσιωμένο 100% στο μπάσκετ. Έτσι, έχασε την εμπιστοσύνη του Γιώργου Μπαρτζώκα από το ροτέισον. Είχε μόλις 3,3 πόντους ανά παιχνίδι.

Η παράσταση στους τελικούς απέναντι στον Παναθηναϊκό που «έλαμψε»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δοκιμάζει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στους κρίσιμους τελικούς την περσινή σεζόν και αυτός τον βγάζει ασπροπρόσωπο. Με 15,3 πόντους σε τρία παιχνίδια έδωσε στον Ολυμπιακό ότι χρειαζόταν, δηλαδή έναν σκόρερ που δημιουργεί με ευκολία τα δικά του σουτ. Στο τέλος, οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το πρωτάθλημα με 3-1.

Το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας και το μήνυμα στον Γιώργο Μπαρτζώκα

Στην Εθνική ομάδα ξεχώρισε ξανά, με μέσο όρο 12,8 πόντους ανά παιχνίδι και το χάλκινο μετάλλιο στο λαιμό του, στέλνοντας πλέον ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ο Ντόρσεϊ δεν είναι για τον πάγκο, αλλά για πρωταγωνιστικό ρόλο στο παρκέ. Ο Μπαρτζώκας το αντιλήφθηκε, δίνοντάς του ξανά θέση στο βασικό σχήμα, με τον Τάιλερ να αξιοποιεί στο έπακρο την ευκαιρία.