Απρόοπτα προβλήματα προέκυψαν στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι Έντερ Μιλιτάο και Αρντά Γκιουλέρ τέθηκαν εκτός δράσης λόγω τραυματισμών και δύσκολα θα προλάβουν να αγωνιστούν ξανά μέσα στη φετινή σεζόν.

Η ισπανική ομάδα ενημέρωσε επίσημα πως και οι δύο ποδοσφαιριστές αντιμετωπίζουν μυϊκά προβλήματα, τα οποία απαιτούν αποκατάσταση τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού και ξεκινά άμεσα θεραπεία, με τον χρόνο επιστροφής του να εξαρτάται από την πορεία της ανάρρωσής του.

Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Τούρκος μεσοεπιθετικός, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν επίσης κάκωση στον οπίσθιο μηριαίο μυ.

Η συμμετοχή αμφότερων στο επόμενο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μπέτις θεωρείται αδύνατη, ενώ ανοιχτό παραμένει το αν θα προλάβουν το μεγάλο ντέρμπι της La Liga απέναντι στην Μπαρτσελόνα στις 10 Μαΐου.

