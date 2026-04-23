Ο Χάνσι Φλικ εμφανίστηκε έντονα δυσαρεστημένος μετά την απόφαση να ακυρωθεί το γκολ του Φεράν Τόρες, ζητώντας δημόσια εξηγήσεις για τη φάση που έκρινε ως λανθασμένη.

Η Μπαρτσελόνα, χωρίς να εντυπωσιάσει αλλά κάνοντας τη δουλειά της, επικράτησε 1-0 της Θέλτα για την 32η αγωνιστική της La Liga, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Λαμίν Γιαμάλ με πέναλτι, ωστόσο ο νεαρός άσος τραυματίστηκε και αποχώρησε από το ματς στο ημίχρονο. Με τη νίκη αυτή, οι Καταλανοί ξέφυγαν στο +9 και πλησιάζουν όλο και περισσότερο τη «στέψη».

Στο δεύτερο μέρος, οι «Μπλαουγκράνα» βρήκαν ξανά δίχτυα με τον Φεράν Τόρες στο 55ο λεπτό, όμως το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ, απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον Φλικ.

Ο Γερμανός τεχνικός, μιλώντας μετά το παιχνίδι, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Πιστεύω ότι το γκολ του Φεράν είναι κανονικό, δεν υπάρχει οφσάιντ και χρειάζομαι εξήγηση. Τελικά κερδίσαμε 1-0 και πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο ματς, αυτό είναι το σημαντικό. Ο διαιτητής το είδε διαφορετικά, όπως κι εγώ, όμως πρέπει να αποδεχθούμε την απόφαση. Δεν θέλω δικαιολογίες, ήταν τρεις πολύ σημαντικοί βαθμοί».

😱🤏 FUERA DE JUEGO MILIMÉTRICO. 😅 La acción por la que el gol de Ferran no ha subido al marcador. pic.twitter.com/OCRtgnzqy8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 22, 2026

Αντίδραση υπήρξε και από τον ίδιο τον Φεράν Τόρες, ο οποίος δημοσίευσε στα social media εικόνα από το ημιαυτόματο οφσάιντ, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «Μα, τι μάτι».

Στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα, πάντως, το κλίμα παραμένει τεταμένο σχετικά με τη διαιτησία, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει δυσαρέσκεια και για προηγούμενα παιχνίδια, ιδιαίτερα απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, όπου οι Καταλανοί είχαν αποκλειστεί, με τον σύλλογο να έχει προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία προς την UEFA.