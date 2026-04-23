Οι μετοχές της Wall Street υποχώρησαν την Πέμπτη, ενώ οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο, καθώς το Ιράν επέδειξε την κυριαρχία του στα Στενά του Ορμούζ και εντάθηκαν οι ενδείξεις κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Οι επενδυτές παράλληλα αξιολογούσαν τα μικτά εταιρικά αποτελέσματα. Και οι τρεις βασικοί δείκτες των ΗΠΑ κατέγραψαν απώλειες, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να υποχωρούν από τα ιστορικά υψηλά κλεισίματα της Τετάρτης.

Ο χρυσός υποχώρησε, ενώ το δολάριο κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά.

Το Ιράν δημοσιοποίησε βίντεο που δείχνει κομάντος του να καταλαμβάνουν φορτηγό πλοίο, μετά την κατάρρευση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και την επ’ αόριστον παράταση της εκεχειρίας από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Αναφορές για ενεργοποίηση αντιαεροπορικών συστημάτων πάνω από την Τεχεράνη και για εσωτερικές εντάσεις μεταξύ μετριοπαθών και σκληροπυρηνικών στο Ιράν, οδήγησαν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου.

Το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 3,11%, στα 95,85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έκλεισε στα 105,07 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 3,10%.

Κινήσεις υπό την επίδραση των τίτλων ειδήσεων

«Η διάρκεια ζωής μιας κίνησης που προκαλείται από έναν τίτλο έχει μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες», δήλωσε ο Scott Ladner, επικεφαλής επενδύσεων της Horizon στη Βόρεια Καρολίνα. «Οι μετοχές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά, ενώ το πετρέλαιο έχει αυξηθεί κατά 40% σε έξι εβδομάδες, εν μέσω πολέμου», πρόσθεσε και κατέληξε: «Αυτό δείχνει ότι οι τίτλοι δεν καθορίζουν τα πάντα, αλλά μπορούν να επηρεάσουν την αγορά για μία ή δύο ημέρες».

Στο μέτωπο της οικονομίας, οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας παρέμειναν χαμηλές, ενώ ο προκαταρκτικός δείκτης PMI της S&P Global έδειξε επιτάχυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με τις τιμές παραγωγής να αγγίζουν τα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο του 2022, λόγω επιπλοκών στις εφοδιαστικές αλυσίδες εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με 123 εταιρείες του S&P 500 να έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα. Από αυτές, το 82,1% ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Σύμφωνα με τον Tajinder Dhillon, επικεφαλής έρευνας κερδών της LSEG, οι αναλυτές προβλέπουν συνολική αύξηση 15,6% στα κέρδη του δείκτη σε ετήσια βάση. Εταιρείες όπως η American Airlines και η Honeywell παρείχαν απογοητευτική καθοδήγηση, επικαλούμενες αυξημένο κόστος και διαταραχές που σχετίζονται με τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν.

«Ο κόσμος έχει αλλάξει κάπως από την περίοδο που εξετάζεται», σημείωσε ο Ladner. «Η καθοδήγηση προφανώς θα παίξει πολύ μεγαλύτερο ρόλο».

Πτώση στους δείκτες και μεταβλητότητα στις αγορές

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 180,70 μονάδες ή 0,37%, στις 49.309,33 μονάδες. Ο S&P 500 έχασε 29,60 μονάδες ή 0,41%, στις 7.108,30 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε πτώση 219,06 μονάδων ή 0,89%, στις 24.438,50 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν οριακά ανοδικά, ανατρέποντας τις αρχικές απώλειες, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα ασθενή μακροοικονομικά δεδομένα έναντι των εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο παγκόσμιος δείκτης MSCI σημείωσε πτώση 4,84 μονάδων ή 0,45%, στις 1.066,47 μονάδες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,05%, ενώ ο FTSEurofirst 300 αυξήθηκε κατά 3,24 μονάδες ή 0,13%.

Οι μετοχές αναδυόμενων αγορών υποχώρησαν κατά 0,63%, στις 1.596,93 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI (εκτός Ιαπωνίας) έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,55%, στις 818,13 μονάδες. Ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας έχασε 445,63 μονάδες ή 0,75%, στις 59.140,23 μονάδες.

Ισχυρό δολάριο και άνοδος αποδόσεων ομολόγων

Το δολάριο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, αλλά κατευθύνεται προς εβδομαδιαία κέρδη, καθώς οι αυξανόμενες εντάσεις ΗΠΑ–Ιράν αποδυναμώνουν τις ελπίδες για άμεση αποκλιμάκωση.

Ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε κατά 0,19%, στις 98,80 μονάδες. Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,16%, στα 1,1684 δολάρια, ενώ έναντι του γεν το δολάριο ενισχύθηκε κατά 0,14%, στα 159,71.

Στην αγορά κρυπτονομισμάτων, το bitcoin υποχώρησε κατά 0,96%, στα 77.682,51 δολάρια, ενώ το ethereum σημείωσε πτώση 3,15%, στα 2.316,77 δολάρια. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, καθώς η εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δείχνει να δοκιμάζεται.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 3,3 μονάδες βάσης, στο 4,327%, ενώ η απόδοση του 30ετούς ανήλθε στο 4,9204%. Το διετές ομόλογο, που αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες για τα επιτόκια της Federal Reserve, σημείωσε άνοδο τεσσάρων μονάδων βάσης, στο 3,834%.

Οι τιμές του χρυσού αντιστράφηκαν προς τα κάτω μετά τις πληροφορίες για πιθανή παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,91%, στα 4.694,44 δολάρια η ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, στα 4.732,40 δολάρια.