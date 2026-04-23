Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 19,4% το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Ευρώπη , σημειώνοντας σημαντική αύξηση, μιας και πέρσι την ίδια περίοδο είχαν αγγίξει το 15,2%.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβαν το 38,6% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών στην ΕΕ. Επιπλέον, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 30,3%, από 38,2% το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 , ταξινομήθηκαν 546.937 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα , καταλαμβάνοντας το 19,4% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ. Οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, παρουσίασαν τα εξής αποτελέσματα: η Ιταλία (+65,7%), η Γαλλία (+50,4%) και η Γερμανία (+41,3%) κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη. Αντίθετα, το Βέλγιο (-2,3%) παρουσίασε πτώση.