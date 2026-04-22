Όλα δείχνουν ότι ο Ράφα Μπενίτεθ θα μας… χαιρετήσει στο φινάλε της σεζόν και μαζί του θα ολοκληρωθεί και αυτό το σύντομο, μόλις έξι μηνών, «πρότζεκτ 2027».

Μισός χρόνος είναι αρκετός για συμπεράσματα. Για ασφαλή συμπεράσματα. Για να φανεί προς τα πού πηγαίνει το… καράβι και αν θα βρει σε ξέρα ή όχι.

Όμως τελικά, ο Ράφα Μπενίτεθ φταίει για τη νέα αποτυχημένη σεζόν του Παναθηναϊκού;

Αυτοεπιλέχθηκε για την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ή κάποιοι ανέλυσαν το βιογραφικό του, την πορεία του και την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία και αποφάσισαν ότι είναι ο κατάλληλος για να υπηρετήσει το πλάνο που είχαν – ή ίσως ακόμα έχουν — στο μυαλό τους;

Αυτός ευθύνεται για το γεγονός ότι η διοίκηση… αγνοούσε ποια είναι η προπονητική του ταυτότητα, τι έχει κάνει στο παρελθόν και ποιο είναι το στιλ παιχνιδιού του; Δηλαδή περίμεναν με τον Ισπανό στην τεχνική ηγεσία… υπερποδόσφαιρο; Κανείς δεν είχε δει ότι πρόκειται για έναν προπονητή που παίρνει αποτελέσματα και πετυχαίνει κυρίως στα νοκ άουτ, αλλά πρωτάθλημα από τη… Βαλένθια δεν έχει δει;

Αυτός φταίει που ακολούθησε την εντολή «κάνε ό,τι θέλεις, ξήλωσε τα όλα, θέλουμε ομάδα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα τη νέα σεζόν»;

Αυτός θα κριθεί για τη μεταγραφή του Σισοκό ή του Ερνάντεθ ή αυτοί που επέτρεψαν να γίνουν αυτές οι κινήσεις, οι οποίες – ιδιαίτερα η πρώτη – είναι κόντρα σε κάθε ποδοσφαιρική λογική;

Αυτός θα κατηγορηθεί για τις δηλώσεις περί… κατορθώματος (για τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ αναφερόμαστε) ή όλοι όσοι τον κράτησαν στον πάγκο μετά από αυτές τις εκτός τόπου και χρόνου τοποθετήσεις; Γιατί αν λεγόταν Μπενίτεβιτς ή Μπενίτοφ, πιθανότατα θα είχε ήδη πάρει το πρώτο αεροπλάνο ή έστω το πρώτο… λεωφορείο.

Από το… κεφάλι του μιλούσε συνεχώς για μεταγραφές ή κάποιος τον είχε διαβεβαιώσει ότι «θα γίνει ό,τι πρέπει το καλοκαίρι»;

Ο Αλαφούζος και οι σύμβουλοί του όφειλαν να γνωρίζουν με ποιον προπονητή συμφώνησαν τον περασμένο Οκτώβριο, τι μπορούσε να κάνει και τι να προσφέρει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Να μιλήσουν με ανθρώπους που συνεργάστηκαν πρόσφατα μαζί του και να αναλύσουν μέχρι… τέλους κάθε λεπτομέρεια, προτού πάρουν την τελική τους απόφαση. Όχι, ο Μπενίτεθ δεν φταίει. Ο Αλαφούζος έχει την ευθύνη. Από το… Μ μέχρι το πενίτεθ.