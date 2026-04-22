Η ημιτελική φάση του UEFA Champions League παίζει δυνατά στο MEGA με τη ζωντανή μετάδοση δυο συναρπαστικών αναμετρήσεων που θα κρίνουν τα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 22:00, το MEGA θα μεταδώσει τον αγώνα Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ, ενώ την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 22:00 ακολουθεί η σπουδαία ρεβάνς Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν.

Πρώτος σταθμός, Μαδρίτη, στις 29 Απριλίου. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, αφού σφράγισε την πρόκριση απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στρέφει πλέον το βλέμμα της στον ημιτελικό, έχοντας να αντιμετωπίσει τον σκόπελο της Άρσεναλ. Οι Λονδρέζοι του Μικέλ Αρτέτα ταξιδεύουν στην Ισπανία με την ψυχολογία στα ύψη, έχοντας πάρει το εισιτήριο για τους «4» χάρη στη σημαντική εκτός έδρας νίκη τους επί της Σπόρτινγκ.

Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Αντώνης Κατσαρός.

Η μεγάλη ποδοσφαιρική βραδιά στο MEGA ξεκινά δυναμικά από τις 21:00 με το Pre-Game, που θα βάλει τους τηλεθεατές αμέσως στο κλίμα της αναμέτρησης. Η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μεταφέρει τον παλμό από τον αγωνιστικό χώρο με ζωντανές συνδέσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ, αναλύσεις, τις συνθέσεις και όλες τις τελευταίες πληροφορίες πριν από τη σέντρα. Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, η δράση συνεχίζεται στο Post-Game. Η εκπομπή αποτυπώνει την πλήρη εικόνα της αναμέτρησης με πρωτοποριακή τεχνική ανάλυση, παρασκήνιο από τα «στρατόπεδα» των αντιπάλων και τις πρώτες δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Τις εκπομπές παρουσιάζουν οι: Παναγιώτης Περπερίδης, Μένιος Σακελλαρόπουλος, Αντώνης Καρπετόπουλος.

Την Τετάρτη 6 Μαΐου, το MEGA θα μεταδώσει ζωντανά την καθηλωτική ρεβάνς ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και την Παρί Σεν Ζερμέν