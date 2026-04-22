Η Μπράιτον πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και επικράτησε με 3-0 της Τσέλσι για την Premier League, ενισχύοντας σημαντικά τις ελπίδες της για ευρωπαϊκή έξοδο.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και στο τέταρτο λεπτό με τον Καντιόγλου να κάνει σουτ από πλεονεκτική θέση, νικώντας τον Σάντσες κι έγραψε το 1-0., εκμεταλλευόμενοι αδράνεια στην άμυνα των «μπλε». Στη συνέχεια διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα, δημιουργώντας ευκαιρίες και επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπράιτον «χτύπησε» στην αντεπίθεση με τον Χίνσελγουντ για το 2-0 στο 56ο λεπτό, ενώ στο 90΄ ο Γουέλμπεκ διαμόρφωσε το τελικό 3-0, ολοκληρώνοντας μια απόλυτα πειστική εμφάνιση μπροστά στο κοινό της.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «γλάροι» ανέβηκαν βαθμολογικά και μπαίνουν δυνατά στη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, την ώρα που η Τσέλσι βλέπει τη θέση της να γίνεται ολοένα και πιο επισφαλής.

Να σημειώσουμε πως ο Κωστούλας ήταν στην αποστολή αλλά δεν αγωνίστηκε.

Μπράιτον: Φερμπρούγκεν, Φαν Χέκε, Μποσκάλι, Βίεφερ(46’ Φέλτμαν), Καντιόγλου, Χίνσελγουντ, Μπαλέμπα, Γκρος, Μίντε, Ρούτερ(82’ Αγιάρι), Μιτόμα(82’ Γουέλμπεκ).

Τσέλσι: Σάντσες, Γκουστό(90+2’ Ατσεαμπόνγκ), Φοφανά(46’ Γκαρνάτσο), Χάτο, Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Τσαλομπά, Λάβια(72’ Εσουγκό), Φερνάντες, Νέτο, Ντελάπ(73’ Γκουιού).

Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής της Premier League:

Τρίτη (21/04)

Μπράιτον-Τσέλσι 3-0

(4′ Καντιόγλου, 56′ Χίνσελγουντ, 90+1′ Γουέλμπεκ)

Τετάρτη (22/04)

Μπόρνμουθ-Λιντς (22:00)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Παρασκευή (24/04)

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Σάββατο (25/04)

Φούλαμ-Άστον Βίλα (14:30)

Γουλβς-Τότεναμ (17:00)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Γουέστ Χαμ-Έβερτον (17:00)

Άρσεναλ-Νιούκαστλ (19:30)

Δευτέρα (27/04)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (22:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (35ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή 01/05

Λιντς-Μπέρνλι (22:00)

Σάββατο 02/05

Γουλβς-Σάντερλαντ (17:00)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Νιουκάστλ-Μπράιτον (17:00)

Άρσεναλ-Φούλαμ (19:30)

Κυριακή 03/05

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (17:30)

Άστον Βίλα-Τότεναμ (21:00)

Δευτέρα 04/05

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)