Η UEFA εξετάζει αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των προκριματικών του Euro, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Guardian», με στόχο ένα πιο ανταγωνιστικό και εμπορικά ελκυστικό σύστημα για τις Εθνικές ομάδες.

Η συζήτηση έχει ανοίξει επειδή το σημερινό μοντέλο θεωρείται ότι δεν προσφέρει αρκετό ενδιαφέρον στο κοινό, ενώ οι ισχυρές χώρες προκρίνονται σχετικά εύκολα από τότε που αυξήθηκαν οι συμμετοχές στα τελικά. Παράλληλα, η UEFA θέλει να ενισχύσει το τηλεοπτικό προϊόν και τα έσοδά της.

Στο τραπέζι βρίσκονται διαφορετικές προτάσεις, όπως ένα νέο φορμάτ τύπου «League Phase» (ελβετικό σύστημα), αλλά και μια εκδοχή βασισμένη στο Nations League, που θεωρείται πιο ανταγωνιστική. Οι μικρότερες ομοσπονδίες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές, καθώς φοβούνται δυσκολότερες κληρώσεις.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί στην επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA στην Κωνσταντινούπολη.