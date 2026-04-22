Το Περιστέρι επικράτησε ενάντια στον Άρη με 78-75, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 14-10 και αφήνοντας τον Άρη στο 13-10. Ωστόσο, με τον πρώτο αγώνα να έχει λήξει 81-76 υπέρ των Θεσσαλονικιών, οι κιτρινόμαυροι χρειάζονται να νικήσουν τον ουραγό Πανιώνιο την τελευταία αγωνιστική για να είναι αυτοί που θα τερματίσουν στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Το Περιστέρι έχει «ρεπό».
Live Streaming: ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο
O ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο στο «PAOK Sports Arena» για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup, σε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση καθώς πρόκειται για την ρεβάνς των περσινών τελικών της ίδιας διοργάνωσης. Η αναμέτρηση μεταδίδεται τηλεοπτικά από το ΕΡΤ ΣΠΟΡ2. Παρακολουθήστε τον αγώνα
EuroLeague: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των Game 3-4 για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Με τα playoffs της EuroLeague να μπαίνουν στην τελική ευθεία και τα περισσότερα ζευγάρια να έχουν ήδη διαμορφωθεί, η διοργάνωση προχώρησε στον καθορισμό του πλήρους προγράμματος για τα Game 3 και Game 4. Μοναδική εκκρεμότητα παραμένει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού, γεγονός που επηρεάζει και τον τελικό ορισμό των εκτός έδρας αναμετρήσεων των «ερυθρολεύκων». Παράλληλα, αξίζει […]
Οφέρ Γιανάι: «Συγχαρητήρια Πέδρο Μαρτίνεθ, πιστεύω σε σένα»
Ο Οφέρ Γιανάι επέλεξε να αναγνωρίσει δημόσια την αξία του Πέδρο Μαρτίνεθ, λίγους μήνες μετά τον διάλογο που είχαν ανοίξει κατά τη διάρκεια της σεζόν στη EuroLeague. Ο προπονητής της Βαλένθια αναδείχθηκε κορυφαίος τεχνικός της χρονιάς στη διοργάνωση, με τον ισχυρό άνδρα της Χάποελ να σπεύδει να του αποδώσει τα εύσημα μέσω ανάρτησης στα social […]
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δηλώνει συμμετοχή στο NBA Draft
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο άλμα στην καριέρα του, δηλώνοντας συμμετοχή στο NBA Draft 2026, όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης. Ο 21χρονος φόργουορντ (2.10 μ.), που ανήκει στον Παναθηναϊκό AKTOR από το 2022, επιδιώκει να διεκδικήσει μια θέση στον «μαγικό κόσμο» του NBA, έχοντας ήδη παρουσιάσει σημαντική εξέλιξη τα τελευταία […]
Ανακοίνωση Παναθηναϊκού ΑΟ: «Δεν προδίδουμε τις αρχές μας για κανέναν τίτλο»
Η ένσταση του Παναθηναϊκού απορίφθηκε, με αποτέλεσμα ο Αθηναϊκός να στεφθεί πρωταθλητής στην Α1 γυναικών. Με ανακοίνωση του, ο Παναθηναϊκός ΑΟ ξεκαθάρισε ότι ο κύριος στόχος της ομάδας είναι η κατάκτηση τροπαίων στα γήπεδα και όχι μέσω αποφάσεων ή διακυβερνητικών διαδικασιών. Η ομάδα υπογραμμίζει τη σημασία της αθλητικής ακεραιότητας και της προσπάθειας μέσα στους αγωνιστικούς […]