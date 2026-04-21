Οι επιλογές που εξετάζονται δεν είναι πολλές, καθώς οι άνθρωποι του συλλόγου κινούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και ξεκάθαρου προφίλ.Το βασικό ζητούμενο είναι ο επόμενος τεχνικός να μπορεί όχι μόνο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που έχει ένας μεγάλος σύλλογος, αλλά και να υπηρετήσει το συνολικό πλάνο, δίνοντας παράλληλα ευκαιρίες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές όπως ο Αντίνο και ο Γιάγκουσιτς, καθώς και σε παιδιά από τις ακαδημίες.

Την ίδια στιγμή, η φημολογία γύρω από το μέλλον του Ραφαέλ Μπενίτεθ έχει ενεργοποιήσει την αγορά, με προτάσεις μάνατζερ να καταφθάνουν μαζικά και τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι της Τζένοα, να είναι μια περίπτωση που αρέσει πολύ στο Τριφύλλι.

Μεταξύ των ονομάτων που βρίσκονται στο προσκήνιο είναι ο Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα, αλλά και ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, που διατηρεί ανοικτούς διαύλους με το «τριφύλλι». Παράλληλα, έχει προταθεί και ο Ματίας Αλμέιδα, με θητεία σε ΑΕΚ και Σεβίλλη.

Παρά τα σενάρια, o Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει λάβει ούτε άμεσα, ούτε έμμεσα κάποιο μήνυμα αμφισβήτησης, ενώ το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν εκτενείς συζητήσεις με τη διοίκηση για τον μεταγραφικό σχεδιασμό, το αγωνιστικό πλάνο και την καλοκαιρινή προετοιμασία.

Ωστόσο, ο έμπειρος προπονητής είναι πλήρως ενήμερος για το κλίμα που διαμορφώνεται, τόσο μέσω των δημοσιευμάτων όσο και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα, γεγονός που κρατά ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τη συνέχεια.