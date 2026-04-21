Λίγες ώρες απομένουν για τη μεγάλη αναμέτρηση του Παναθηναϊκός AKTOR απέναντι στη Μονακό (21/4, 21:00, Novasports Prime), στο πλαίσιο των play-in της EuroLeague, με το ενδιαφέρον να είναι στα ύψη.

Ξεχωριστή στιγμή καταγράφηκε στην τελευταία προπόνηση των Μονεγάσκων, όπου ο Ματίας Λεσόρ βρέθηκε σε γνώριμα λημέρια και είχε θερμούς εναγκαλισμούς με τους Ματ Στραζέλ και Γιουάν Μπεγκαρίν, σε ιδιαίτερα καλό κλίμα. Παράλληλα, δεν έλειψαν και τα χαμόγελα, με τα πειράγματα ανάμεσα στον Γάλλο σέντερ και τον Έλι Οκόμπο να τραβούν τα βλέμματα, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ της κρίσιμης αναμέτρησης.